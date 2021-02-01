انخفاض أعداد المصابين بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) الذين يحتاجون للعلاج في المستشفيات.وأشار المركز البلجيكي لإدارة الأزمات- في تقريره اليومي- إلى أن 75 مصابًا قد أدخلوا للمشافي يوم أمس وهو الرقم الأدنى منذ الـ3 من أكتوبر الماضي.. حسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.وأشار التقرير إلى أن متوسط المعدل اليومي لهذه الشريحة من المصابين كان يصل إلى 114 شخصًا خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.وأعرب خبراء المركز عن تفاؤلهم بهذا الانخفاض قائلين "لو استمرت الأمور على هذا الحال، فمن الممكن التفكير في تخفيف القيود اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري أو بداية مارس المقبل".وكان المركز قد سجل اليوم الإثنين، 26 حالة وفاة و2316 إصابة جديدة؛ ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات إلى 21 ألفًا و92 حالة.. والمصابين إلى 710 آلاف و153 حالة.