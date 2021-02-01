رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة شاب منتحرًا بمدينة تلا في المنوفية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:33 م
وفاة شاب منتحرًا
وفاة شاب منتحرًا
ولاء القاضى
طباعة
توفي منذ قليل شاب بقرية كفر العلوي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، يُدعى "ع. ال" 22 سنة، ويعمل في مجال الخرسانة، في ظروف غامضة، ورجحت أسرته وفاته مُنتحرًا، بعدما شاهدوا جثمانه مُعلقا بحبل من الرقبة في "جنش" السقف.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي الرائد أحمد الشافعي، رئيس مباحث مدينة تلا، بلاغا بالعثور على شاب متوفى ومعلق بجنش سقف والذي رجحت التحريات الأولية بانتحاره، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى تلا للعرض على الطبيب الشرعي والتأكد من سبب الوفاة.

هذا وحررت وحدة مباحث تلا محضرًا بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حولها، وفي انتظار التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

الأكثر قراءة

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الجزيرة "الإرهابية"
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر