وفاة شاب منتحرًا بمدينة تلا في المنوفية

توفي منذ قليل شاب بقرية كفر العلوي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، يُدعى "ع. ال" 22 سنة، ويعمل في مجال الخرسانة، في ظروف غامضة، ورجحت أسرته وفاته مُنتحرًا، بعدما شاهدوا جثمانه مُعلقا بحبل من الرقبة في "جنش" السقف.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي الرائد أحمد الشافعي، رئيس مباحث مدينة تلا، بلاغا بالعثور على شاب متوفى ومعلق بجنش سقف والذي رجحت التحريات الأولية بانتحاره، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى تلا للعرض على الطبيب الشرعي والتأكد من سبب الوفاة.هذا وحررت وحدة مباحث تلا محضرًا بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حولها، وفي انتظار التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي.