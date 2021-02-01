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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: الحكومة تتطلع للسلام وإنهاء الحرب وبناء الدولة الحديثة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:53 م
وزير التخطيط والتعاون
وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب،
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أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، أن حكومة بلاده معنية بجميع أفراد الشعب اليمني وتتطلع للسلام والأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وإنهاء الحرب وبناء الدولة المدنية الحديثة، وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير اليمني مع الممثل الجديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا) سجاد محمد ساجد، والتي تناولت سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وتطرق الجانبان - خلال اللقاء - إلى أهمية التنسيق مع اللجنة الخاصة لتطوير آلية العمل الإغاثي للمنظمات العاملة في اليمن، وتأكيد دعم الأوتشا للجهود المبذولة من قِبل وزارة التخطيط لتقديم التسهيلات للمنظمات العاملة في اليمن.

وشدد وزير التخطيط اليمني على ضرورة وأهمية التنسيق مع وزارته، حيث إن مناقشة محفظة المشاريع الممولة من الجهات المانحة ومنها البنك الدولي تتم عبر وزارة التخطيط ولابد من توحيد التنسيق في هذا الجانب وتكون هناك خطة عمل مشتركة، وكذا موافاة الأوتشا وكافة المنظمات بتقاريرها للوزارة حتى تستطيع الوزارة القيام بمساعدة الجميع من أجل القيام بمهامهم بالشكل المطلوب.

وتطرق إلى أهمية عقد ورشة عمل فنية حول إطلاق برنامج النافذة الواحدة والدعوة لدعم تسهيل تنفيذها بين مختلف الجهات المستفيدة، بهدف تقليص الكثير من الإجراءات المطلوبة وتقديم كافة التسهيلات في العمل الإنساني والتنموي.. داعيا إلى دعم العملة الوطنية من خلال إتمام المنظمات عمليات المصارفة عبر البنك المركزي في عدن.

وأشار إلى الجهود الحكومية فيما يخص القرار الأمريكي بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.. لافتا إلى توجيه رئيس حكومة اليمن الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لضمان تجنيب العمل الإنساني أي تبعات وإيجاد آلية لتطوير العمل الإنساني والإغاثي.

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