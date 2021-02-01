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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير وتجميل مدينة باريس بمليون جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:35 م
تطوير وتجميل مدينة
تطوير وتجميل مدينة باريس
محمد مهدي
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بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، العمل في إنشاء حديقة بالمنطقة الشرقية للمدينة، على مساحة فدانين، وبتكلفة ٣٤٠ ألف جنيه.

صرح بذلك كمال إبراهيم، رئيس المركز، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لخلق متنفس حضارى للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، مضيفا أنه يجري أيضا استكمال الممشى السياحي بواقع ١٥٠ مترًا ليصبح إجمالى طوله ٧٥٠ مترًا، وذلك بتكلفة ٣٧٥ الف جنيه، فضلا عن تطوير وتجميل مدخل شارع الوحدة المحلية بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه، وذلك لإبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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