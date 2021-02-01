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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

كوريا يعود لسباقات السيارات بعد تعافيه من إصابات خطيرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:54 م
لسباقات السيارات
لسباقات السيارات
وكالات
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أعلن الأمريكي من أصل إكوادوري خوان مانويل كوريا اليوم الاثنين عودته لسباقات السيارات بعد تعافيه من إصابات خطيرة في الساق تعرض لها جراء حادث في سلسلة فورمولا 2 في 2019 راح ضحيته السائق الفرنسي أنطوان أوبير.

وقال السائق البالغ من العمر 21 عاما إنه سيقود لفريق ايه.ار.تي في فورمولا 3.

وقال كوريا في بيان "لحظة إعلان العودة للحلبات مجددا واحدة من أكثر اللحظات التي تشعرني بالفخر في مسيرتي الاحترافية.

"لا يزال حلم المنافسة في فورمولا 1 يراودني وستكون هذه خطوتي الأولي".

واصطدم كوريا بأوبير (22 عاما) بعد أن كان السائق الفرنسي خرج بالفعل من مسار حلبة سبا خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى عند منعطف ريديون السريع في واقعة اشتركت فيها العديد من السيارات.

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات في بيان بعد انتهاء التحقيقات التي أجراها في الواقعة أن وفاة أوبير لا ترجع لسبب واحد بل لعدة عوامل مجتمعة وانه لا يوجد أي دليل على عدم التزام أي سائق بالاعلام التحذيرية، كما خلصت التحقيقات إلى أن رد فعل مشرفي السباق كان "جيدا وسريعا".

ووقع الحادث، الذي تضمن العديد من السيارات، في اللفة الثانية من السباق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم قبل نقل السائقين إلى المركز الطبي التابع للحلبة، وتم إيقاف السباق في بادئ الأمر ثم ألغي لاحقا.

وترقى أوبير إلى فورمولا 2، التي يثبت فيها السائقون جدارتهم من أجل الانتقال إلى فورمولا 1، بعد فوزه بسلسلة سباقات جي.بي3 في العام السابق.

وتعرض كوريا لكسور خطيرة في الساق والقدم وقضى أسبوعين في غيبوبة مستحثة طبيا وارتدى جبيرة لأكثر من عام وخضع لقرابة 25 عملية جراحية لتجنب بتر الساق.

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