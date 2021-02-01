«صناعة النواب»: استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية للوقوف على حجم الإنتاج

أكد النائب معتز محمد محمود، أن لجنة صناعة النواب بدأت منذ أول اجتماعات عملها بإرسال عدد من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطة عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الأرقام المحققة.وشدد محمود على أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية وستكون اللجنة حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.وأضاف محمود خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم أن اللجنة أرسلت خطاب إلى رانيا المشاط وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وإجماليها وماذا تم بها وهل الدولهة استفادت بهذه القروض أم لا.وتابع رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة أرسلت خطاب إلى على مصيلحي وزير التموين للاستفسار عن موقف شركات القاهره للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر، وهل تكسب ولا لا وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا.وأوضح معتز محمود: "لجنه الصناعه هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين ومينفعش خطه وزارة الصناعه تبقي زي سوق للطماطم مينفعش الصناعه تمشي كده السنه دي تزرع كل الناس طماطم والعام القادم كل الناس متزرعش طماطم لابد من خطه ورؤيه واستراتيجية واضحه ايه للصناعات الموجوده وايه المطلوب وهل عندي عجز في الصناعات المحليه وايه اللي ممكن نعمله هنا في مصر".وتابع معتز محمود بأن الدولة عليها إقرار حوافز للمستثمرين لأن الدول الأوروبية بتقر دعم للصناعات بدعمها بطريق غير مباشر من خلال إعفاءات رسوم نقل الطرق وغيرها حوافز بطريقة غير مباشرة.