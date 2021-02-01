حميد الشاعري ينشر صورة مع أبنائه: «ربنا يحفظكم من كل سوء»

نشر المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري، صورة تجمعه بأبنائه الثلاثة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وعلق الشاعري على الصورة قائلا: "مع أولادي نديم ونبيلة ونورا.. ربنا يحفظكم ويحميكم من كل سوء وشر".وفي سياق مختلف؛ انتهى حميد الشاعري من تسجيل عدد كبير من الأغنيات على طريقة الـ"ديو" برفقة مجموعة من المطربين، حيث انتهى من تسجيل ديو مع هشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر باسم "زحمة الأيام" من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.