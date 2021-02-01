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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعيين النائب عبدالباسط الشرقاوي عضوًا بالهيئة العليا للوفد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:56 م
عبدالباسط الشرقاوي
عبدالباسط الشرقاوي
إسلام نصير
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أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، من مادتين الأولى تعيين النائب عبد الباسط غريب أحمد عبد الرحيم الشرقاوي عضوا بالهيئة العليا للحزب، والمادة الثانية إلغاء القرار رقم 498 بشأن تعيين محمد مصطفي سليم عضوا بالهيئة العليا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الثانية والعشرين منه.

وينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

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