مصادر ليبية: استقالة وزير داخلية الوفاق تمهيدًا للترشح لرئاسة الحكومة

كشفت مصادر مسؤولة بالمجلس الرئاسي الليبي، اليوم، أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا كتب استقالته من منصبه الحالي أمس، وأبلغ بها المبعوثة الأممية بالإنابة الى ليبيا ستيفاني ويليامز.وأوضحت المصادر ذاتها أن باشاغا وويليامز اتفقا على عدم تقديمها لرئيس المجلس الرئاسة فايز السراج أو الإبلاغ عنها؛ لحين التأكد من مدى نجاح الحوار وحظوظه في نيل المنصب الجديد، وذلك حسب قناة "218" الليبية.وبدأ أعضاء الحوار السياسي خلال اجتماعهم اليوم بجنيف التصويت على أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة التي ستدير المرحلة الانتقالية وصولا الى اجراء الانتخابات، وترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، رحبت بـ"التنوع والعدد الكبير" من المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، مؤكدة أن السلطة ستتولى مهام الإعداد للانتخابات المقبلة نهاية العام "وليست تقسيما للكعكة".وأكدت المسئولة الأممية - خلال كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في جنيف اليوم الاثنين - أن تلك السلطة ستكون مسئولة عن ملفات مهمة، بالإضافة إلى الإعداد من أجل الانتخابات، وهي «الفصل بين السلطات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمكين المجالس البلدية، والالتزام بالحكم الرشيد والشفاف، ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، وذلك في كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد اليوم الإثنين في جنيف.