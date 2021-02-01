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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:06 م
توزيع الكمامات والمطهرات
توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا
إسلام نصير
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نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، برئاسة المستشار عادل بكار، والسكرتير العام الدكتور محمد خليفة، وبرعاية المحاسب مصطفى شحاتة، فعالية كبرى لتوزيع الكمامات والمطهرات على الأهالي في مختلف شوارع وميادين مدينة طنطا، ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

من جانبه، قال المحاسب مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان بيت الأمة بضرورة التواجد الفعال في الشارع ومساندة الدولة المصرية في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد شحاتة أن الحملة استهدفت أكبر ميادين مدينة طنطا ومناطق سبرباى والعجيزى وميدان المحطة وميدان السيد البدوي، والتي قادها شباب حزب الوفد بتوزيع الكمامات والمطهرات على أهالى مدينة طنطا.

وأشار شحاتة إلى أن ذلك يأتي استكمالًا لما سبق من فعاليات منها تقديم مساعدات طبية وأسطوانات أكسجين لمستشفيات الصدر والحميات، وكذلك حملات تعقيم وتطهير لأماكن التجمعات والمصالح الحكومية ومختلف الشوارع والميادين بمدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن حزب الوفد كان وما زال وسيظل منحازًا للشعب المصري.

ودعا شحاته كل المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المنشود في مؤازرة الدولة حتى تعبر مصر من هذه الأزمة بأمن وسلام، موجهًا خالص شكره وتقديره لقيادات الحزب، وعلى رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وفؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب، وأعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب بالغربية وشباب الحزب، لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن والمواطنين، ومنهم علاء رامون وحاتم ماضي ومحمود النحاس والسيد مطاوع وسامى عبدالباري وسحر الجارحي وسهير يمنى وكل أعضاء لجنة الشباب.
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)
لجنة الوفد بالغربية تتبنى توزيع الكمامات والمطهرات بشوارع طنطا (صور)

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