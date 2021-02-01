رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفرالشيخ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:14 م
حملة لإزالة الإعلانات
حملة لإزالة الإعلانات
عمرو الشامي
طباعة
قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفرالشيخ، إنه تم شن حملة مكبرة لرفع وإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات المخالفة والملصقات من على جدران الشوارع والأسوار وأعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

وأضاف "السنوسي"، أن ذلك يأتي فى إطار مواجهة ظاهرة تشوه المظهر العام للشوارع والميادين بالكتابة على الجدران أو لصق الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وإلزام المخالفين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان، حيث تم رفع اللوحات الإعلانية أعلى الأعمدة الكهربائية بكورنيش مدينة بلطيم.

موضوعات متعلقة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

مدرب الأهلى والزمالك أبرز المرشحين لخلافة أروابارينا فى بيراميدز

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

الأكثر قراءة

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الجزيرة "الإرهابية"
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر