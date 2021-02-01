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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:06 م
نيفين القباج، وزيرة
نيفين القباج، وزيرة التضامن
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل علي إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

أضافت الوزيرة، في بيانها أمام مجلس النواب، أن الوزارة تعمل مع ووزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

وتابعت: أن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكدت الوزيرة أنه جار العمل على وضع خارطة الطريق؛ لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

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