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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 23 جمعية أهلية شاركت فى مبادرة «حياة كريمة»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:06 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على معالجة الفجوات التنموية، حيث تطور برنامج حياة كريمة وأهدافه.

وانطلقت مبادرة سكن كريم 2018 في أفقر 5 محافظات على مستوى الجمهورية هى: (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا.

وتعاونت 23 جمعية أهلية في تنفيذ المبادرة بالشراكة مع الوزارة بمساهمة في التمويل بلغت 15% من إجمالي التكلفة تقريبًا، وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

أضافت الوزيرة، خلال إلقاء بيان الوزارة أمام البرلمان أن عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى بلغ 186٫525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة للأسر 8٫4 ألف وصلة مياه شرب و6٫3 ألف وصلة صرف صحي و11 ألف تركيب سقف و9٫5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية و10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و19٫4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية، إضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6٫7 آلاف أسرة.

وأوضحت "القباج" أنه تم التوسع في المبادرة الرئاسية ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 50 مركزًا في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات تنظيم الأسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية، كما تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لعدد 112٫175 أسرة في 6 محافظات من الأفقر على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم تجهيز 12٫056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 375٫6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة، وجاري فرش 15٫000 وحدة سكنية في المحروسة 1 و2 والخيالة ومعًا والنهضة والسلام بتمويل يزيد على 500 مليون جنيه.

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