الجيش اليمني ينفذ هجوما نوعيا على مناطق للحوثيين في صعدة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:07 م
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نفذت قوات الجيش اليمني اليوم الإثنين، هجوما نوعيا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة أبو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة أبو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا.