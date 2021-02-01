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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:40 م
إغلاق 4 منشآت
إغلاق 4 منشآت
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، حملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر.

وتوجهت الحملة إلى شارع سوق شاديا، وممفيس، وعمر لطفى، وتم المرور على المحال التجارية، والكافتيريات، ومحلات الجزارة، وتم التحفظ على ١٥٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتحرير ١٨ محضر متنوع، و٦ إنذار، وتم سحب ٥ عينات غذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إغلاق ٤ منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط ٢٥ حالة من الإشغال التى تعوق حركة الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية
إغلاق 4 منشآت وضبط 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بوسط الإسكندرية

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