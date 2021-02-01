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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني: اعتقال 18 في عرسال مرتبطين بداعش

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:39 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني اعتقال 18 شخصا في بلدة عرسال، مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت على إثر سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين 18 شخصًا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت "اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، لافتة إلى استمرارها في تنفيذ عمليات رصد وملاحقة باقي المشتبه بهم لتوقيفهم.

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