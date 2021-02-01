ما هي الهيئة المصرية للشراء الموحد التي تتولى استيراد لقاح كورونا؟

تأسيس الهيئة ودورها؟

ـ اختصاصات الهيئة

ـ دور الهيئة في مواجهة كورونا

اهتمت مصر في السنوات الماضية بملف الدواء وتصنيعه في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتوطين صناعة الدواء العالمية في مصر، فأعلنت مصر عن إنشاء هيئة الشراء الموحد للأدوية في عام 2019.وكان للهيئة دور كبير في مواجهة فيروس كورونا بدءًا من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي احتاجتها مصر في مواجهته، وحتى عقد صفقات شراء اللقاح من الدول المنتجة له.ولكن ما هي هيئة الشراء الموحد، وما طبيعة عملها، "الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة للهيئة.في عام 2019 صدر قرار بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهي هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، لتطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.وأولت الدولة اهتمام كبير بملف الشراء الموحد للأدوية، وتوطين صناعات الدواء العالمية فى مصر، وجذب المزيد من الشركات العالمية الكبرى للتصنيع فى مصر، للاستفادة من الفرص المتاحة لدى السوق المصرى فى هذا المجال، وما يتمتع به من قوة شرائية كبيرة.وأنشئت الهيئة طبقًا للقانون رقم 151 لسنة 2019 لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.منح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.ويحصل رسم الشراء نقدًا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.وتتولى طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، وتنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، والعمل بها، وإدراجها ضمن خطة الدولة، ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، والنظم الصحية المحلية والعالمية.بالإضافة إلى تعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ولشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة، مع وضع قواعد التخليص الجمركى للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.كان للهيئة دور كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية مع جميع الجهات المعنية بالشأن العام الصحي.واستطاعت الهيئة تأمين احتياجات السوق المحلية من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، كما تعاقدت مع الشركات المصنعة للقاحات كورونا، حيث تعاقدت مع شركتي «R-pharma» و«Serum Institute» المصنعين للقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا» وذلك للحصول على 20 مليون جرعة، واستقبلت مصر بالفعل خلال الساعات الماضية الدفعة الأولى من اللقاح.