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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة السوداني: القوات المسلحة انحازت للشعب في سعيه للتغيير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:38 م
الفريق الركن ياسر
الفريق الركن ياسر العطا
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، أن القوات المسلحة انحازت بكل مكوناتها لجانب ثورة الشعب السوداني ورغبته في التغيير بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال فترة النظام السابق.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في بيان، أن الفريق الركن ياسر العطا، التقى اليوم في جيبوتي، رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم، بحضور قادة الوحدات العسكرية والقوات النظامية الأخرى.

وقال العطا إن القوات المسلحة كانت تخشى انفلات الأمن خلال مرحلة التغيير، كما حدث في عدد من الدول، مما حدا بها للعمل بكل جد وإخلاص على تجاوز تعقيدات تلك المرحلة.

وأضاف أن الوثيقة الدستورية عضدت الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في سعيهما لتحقيق السلام الذي توج باتفاق جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة، مؤكدا حرص السودان على تعزيز علاقاته مع جيبوتي في كافة المجالات وخصوصا العسكرية.

وشدد على أن الحدود بين السودان واثيوبيا تم ترسيمها، وأن السودان يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، مؤكدا ثقته في عدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا، لإيمانه بالحل السلمي، لافتا إلى أن السودان لن يفرط في شبر من أراضيه.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الجيبوتي أزلية ومتانة العلاقات بين البلدين التي ترتكز على وحدة الدين والثقافة والأهداف المشتركة، لافتا إلى أن المتغيرات الدولية تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ السودان برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا، معربا عن تقدير بلاده للسودان لوقوفه معها في كافة المحافل.

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