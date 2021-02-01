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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التوسعة وإزالة التعديات بالشوارع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:54 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة، أعمال توسعة ورصف شارع الرقابة الإدارية، موجهًا بإزالة التعديات على الشارع، وسرعة الانتهاء من تلك الأعمال خلال الأسبوع الجاري.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، محور سعد زغلول، موجهًا بتوسعة اتجاهي الشاعر ليكون كل منهما بطول 10 أمتار، والجزيرة الوسطى مترين، ومتر ونصف على جانبي كل اتجاه، كما تفقد الأعمال الجارية في شارع 21 من أعمال التوسعة وإزالة التعديات، وأعمال الرصف.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بشارعي النبوي المهندس إبراهيم المغازي من أعمال الرصف بالإنترلوك، موجهًا بترك أعمال إزالة التعديات على الشارع لأصحاب المحال، وتفقد الأعمال الجارية في شارع الجيش من توسعة وزراعة الجزيرة الوسطى.

وتفقد أيضا، بدء الأعمال بموقع التجمع السكني الثالث غرب مدينة كفر الشيخ بالمنطقة المجاورة لـ28 عمارة التي تم الانتهاء منها وسيتم تسليمها قريبًا لمستحقيها من الحاجزين، كما سيتم العمل خلال أيام بالتجمع السكني الأول والثاني بالمناطق المجاورة لجامعة كفر الشيخ وخلفها، لتنتهي معاناة الأهالي والتي دامت 17 سنة، بعد توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء.

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