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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 3.017 مليون مستفيد من خدمات الهلال الأحمر المصري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:36 م
نيفين القباج،
نيفين القباج،
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جمعية الهلال الأحمر المصري تبذل جهودا كبيرة في مختلف المجالات بالتعاون مع الوزارة.

أضافت أنه من بين هذه المجالات المجال الصحي عبر تقديم خدمات في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3،017 مليون مواطن.

أشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يضم أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه أثناء أزمة جائحة كورونا تم تنفيذ عدد 3،950 حملة تعقيم وتطهير استهدفت عدد 3،757 منشأة من المنشآت الحيوية بالدولة، كما تم تقديم الدعم النفسي لعدد 6،364 مستفيد من المتأثرين بالفيروس داخل مناطق الحجر الصحي الوقائي، وللمصابين المتواجدين بالعزل الوقائي.

وتابعت أنه تم تنفيذ عدد 5،136 حملة توعية صحية بكافة محافظات الجمهورية لنشر الإرشادات السليمة للتعامل مع الفيروس استفاد منها عدد 2،064،420 مستفيد وتوزيع عدد 30،236 حقيبة مستلزمات حماية.

أوضحت وزيرة التضامن أنه تم تنفيذ 1،894 مهمة تنظيم لتجمعات المواطنين لمراعاة التباعد الاجتماعي ونشر رسائل التوعية بينهم بمكاتب هيئة البريد والمدارس وجموع الطلاب أثناء الامتحانات داخل الجامعات وغيرها استفاد منها عدد 757،600 مستفيد.

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