الأمم المتحدة تحذر الجيش في ميانمار من استخدام القوة المفرطة

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقها من اعتقال أكثر من 45 شخصا بينهم برلمانيون في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة.ودعت رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، الجيش في ميانمار إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".إلى جانب ذلك أكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يعتزم بحث الوضع في ميانمار، غدًا الثلاثاء.يأتي ذلك عقب انقلاب عسكري قاده الجيش ضد الحكومة الحالية، متهمة إياها بتزوير الانتخابات الأخيرة.