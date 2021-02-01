تجديد حبس طبيب وسكرتيرته بتهمة إلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، تجديد حبس 3 عاطلين وطبيب وسكرتيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة إلقاء مادة حارقة "ماء نار"، على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا مما تسبب فى إصابته بعاهة.وكان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا، قد تعرض، مساء الأربعاء الماضى، لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وتبين قيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة ماء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثانى بطنطا.وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهمين هم "ج. أ. م"، 27 عاما، عاطل، مقيم مركز طنطا وله معلومات "مسجل سرقة" ومخدرات، و"و. م. أ"، 45 عاما، عاطل، مقيم مركز طنطا، و"ر. ع. أ"، 44 عاما، عاطل، وله معلومات، و"م."، طبيب استشاري، و"هـ. أ. ح"، دبلوم وسكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم.وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط جميع المتهمين، وبسؤال المتهمين أقروا الواقعة، عدا المتهم الطبيب أنكر معرفته نهائيا دون أي مبرر.