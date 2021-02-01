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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: برامج للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:27 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنجازات الوزارة فيما يتعلق ببرنامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلى 26 مركز تعافي بزيادة قدرها 38% وجاري الإعداد لافتتاح 3 مراكز في محافظات بني سويف وسوهاج وقنا.

كما تم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وتدشين 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج، وبلغ أعداد المستفيدين 396 ألف مريض من عام 2018 وحتى 2020.

وفيما يتعلق ببرنامج الوقاية من الإدمان، قالت الوزيرة في بيانها أمام مجلس النواب، إنه تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في 17 ألف مدرسة و1000 مركز شباب و14 جامعة حكومية، وتنفيذ 270 معسكر شبابي، هذا بالإضافة إلى التوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع في 4 جامعات.

أضافت الوزيرة أنه تم إنشاء أول مرصد إعلامي متخصص لمتابعة الدراما المصرية التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعي الدراما.

أشارت إلى أن الحملات الإعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%، وشاهد الحملات بشكل تراكمي 80 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم اختيار الحملة من جانب الأمم المتحدة كأحد الحملات النموذجية في مجال الوقاية من المخدرات وتم ترجمتها لـ 5 لغات.

وفيما يتعلق بالتعليم والوقاية من التعاطي، أشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم إدماج مكون وقائي فى 5 مناهج تعليمية في المرحلة ما قبل الجامعية، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و310 معسكر شباب.

أضافت أن عدد المترددين على منصة مودة بلغ 2،606،303 مستفيد، وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 157،000 شاب وشابة.

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