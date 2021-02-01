تعليم كفر الشيج تجري مسابقة لاختيار أفضل مدرسة

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية.جاء ذلك ضمن فعاليات مسابقة أفضل مدرسة التى تجريها إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.وضمت الجولة الدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وموسى حجازى، مدير إدارة المدرسة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وجوزيف ميشيل، عضو إدارة المتابعة.وخلال الجولة تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم، الفصول وغرف المعامل والملاهي وفناء المدرسة وحديقتها، كما شاهدت المنحل الذى تقيمه المدرسة وصالة الجيمانزيم، مشيدة بهيئة التدريس للجهد المبذول.