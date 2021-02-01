أسواق الأسهم في الإمارات تقود مكاسب الخليج.. والمؤشر السعودي يتراجع

أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع اليوم الاثنين بدعم من القطاعين المالي والعقاري، بينما تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي.بدأ المؤشر الرئيسي لبورصة دبي الشهر على صعود إذ ارتفع 1.6 بالمئة في أول جلسة من المكاسب في ثلاث جلسات.وكان سهم إعمار العقارية الأفضل أداء إذ قفز 3.5 بالمئة، في حين صعد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في دبي بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد في السابق، في العامين الجاري والمقبل، إذ عززت آمال النجاح في طرح لقاحات مضادة لكوفيد-19 وتعافي الاقتصاد الثقة في هذا القطاع.وارتفع مؤشر أبوظبي، السوق الرئيسي الآخر في الإمارات، 0.7 بالمئة، منهيا خسائر على مدى الجلستين السابقتين.وعزز مكاسب مؤشر أبوظبي صعود 0.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.وكان لسهمي الدار العقارية ومجموعة اتصالات دور في تحقيق المكاسب إذ ارتفع 3.2 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري 0.2 بالمئة إذ أعلن البنك عن تحقيق أرباح أفضل من المتوقع لعام 2020 بلغت 3.81 مليار درهم (1.04 مليار دولار)، مقارنة بتقديرات المحللين لصافي ربح عند 3.46 مليار درهم، وفقا لبيانات رفينيتيف.وتراجع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، وهو رابع هبوط للمؤشر في خمس جلسات، مع انخفاض سهم مصرف الراجحي ذي الثقل في المؤشر 0.4 بالمئة.وأظهر مسح لرويترز يوم الجمعة أن من المتوقع أن تخفض السعودية، أكبر بلد مصدّر للنفط، أسعار البيع الرسمية للمشترين الآسيويين في مارس، في أول خفض في ثلاثة أشهر، تماشيا مع تراجع الأسعار وضعف الطلب الناجم عن فيروس كورونا.وفي بورصة الدوحة، أغلق المؤشر القطري مستقرا.وكان مصرف قطر الإسلامي الأفضل أداء في المؤشر إذ صعد سهمه 2.4 بالمئة، بينما تصدر الخسائر سهم بنك قطر الوطني الذي تراجع 2.3 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في البورصة المصرية 0.4 بالمئة، معوضا خسائر الجلسة السابقة.وارتفع سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 3.3 بالمئة، بينما قفز سهم شركة بالم هيلز للتطوير العقاري 7.5 بالمئة.السعودية.. انخفض المؤشر 0.6 بالمئة إلى 8648 نقطة.أبوظبي.. صعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5635 نقطة.دبي.. قفز المؤشر 1.6 بالمئة مسجلا 2696 نقطة.قطر.. استقر المؤشر عند 10474 نقطة.مصر.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 11589 نقطة.البحرين.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1466 نقطة.سلطنة عُمان.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3650 نقطة.الكويت.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة ليبلغ 6293 نقطة.