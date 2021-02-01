اجتماع للجنة الشكاوى لمناقشة مقترحات النواب بمحافظتهم

اجتمعت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة عاطف ناصر بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة مقترحات النواب في محافظتهم.وناقشت اللجنة مقترح النائب السيد شمس الدين بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ ووافقت عليه اللجنة وقررت إعداد تقرير لعرضه على المجلس.وناقشت اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد نجيب نور الدين بشأن رصف طريق ترعة الجمالية الأيسر بطول ٨ كيلو محافظة الدقهلية وقررت اللجنة تأجيل المناقشة لعدم حضور مستوى تمثيل الحكومي المناسب والمتمثل في سكرتير عام محافظة الدقهلية او السكرتير العام المساعد.