طبيب يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية رغم توافر اللقاح

قال الطبيب محمد حمزة عضو إدارة مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة إن لقاح استرازينيكا حصل على رخصة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية، وهذا مؤشر على أنه يشكل أهمية ودور مثل اللقاح الصيني الذي تم الحصول عليه بالفعل.وأكد "حمزة" لـ"الدستور" على ضرورة التعرف بصورة كاملة على طريقة تخزين اللقاح ونقله وكيفية إعطائه للأفراد والتعرف على طريقة التعامل معه، موضحا أنه لابد من توافر أكثر من لقاح لأخذ فرصة تلقيح الجميع، معلقا: "زيادة الخير خيرين".وتابع أن الفارق الطبي بينهم لا يختلف كثيرا سوى في بعض المكونات الطبيعية المستخدمة في كل دولة عن غيرها، وكذلك أسلوب الشركات في تنفيذ فكرة اللقاح.وأكد "حمزة" على ضرورة التعامل بالإجراءات الاحترازية وعدم التغافل عنها لمجرد السماع عن هذه اللقاحات، مضيفا أنه عند الإصابة بعد التطعيم تقل نسبة الخطر وانتقال المريض من حالته إلى نسبه خطورة متوسطة.