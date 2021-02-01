«القومي للمرأة» يهنئ القباج لحصولها على جائزة «المرأة العربية»

هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لحصولها على جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية، من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ضمن أهم ٧ سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربي.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لحصول الدكتورة نفين القباج على تلك الجائزة الهامة وتواجدها ضمن أهم ٧ سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي مؤكدة أنها نموذج نسائي نفتخر به وخير سفير لمصر أمام العالم، مشيرة إلى أن لها دور هام في دعم الأنشطة المجتمعية والتمكين الاجتماعى للمرأة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.يذكر أن الجائزة يمنحها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية وجاءت على هامش إطلاق المجلس العربى للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.