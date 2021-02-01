رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للمرأة» يهنئ القباج لحصولها على جائزة «المرأة العربية»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:21 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
طباعة
هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لحصولها على جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية، من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ضمن أهم ٧ سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لحصول الدكتورة نفين القباج على تلك الجائزة الهامة وتواجدها ضمن أهم ٧ سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي مؤكدة أنها نموذج نسائي نفتخر به وخير سفير لمصر أمام العالم، مشيرة إلى أن لها دور هام في دعم الأنشطة المجتمعية والتمكين الاجتماعى للمرأة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن الجائزة يمنحها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية وجاءت على هامش إطلاق المجلس العربى للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

الصور

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

الأكثر قراءة

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
البرلمان وحقوق الإنسان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الجزيرة "الإرهابية"
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
المزيد

الثقافة

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية