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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سيد وسلمى».. أولى حلقات «أسعد الله مساءكم» السبت المقبل (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:19 م
اسعد الله مساءكم
اسعد الله مساءكم
منار إبراهيم
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تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد لبرنامج "اسعد الله مساءكم" للفنان أكرم حسني يوم السبت المقبل، على mbc مصر وتحل الفنانة مي عز الدين ضيفة الحلقة الأولى.

ويعرض سكشن كوميدي خلال الحلقة بعنوان "سيد وسلمى" تابعة لسلسلة أجزاء فيلم "عمر وسلمى" للفنانة مي عز الدين والفنان تامر حسني وتظهر مي بشخصيتها الحقيقية بينما يجسد دور سيد الفنان اكرم حسني بدلا من شخصية عمر الذي جسدها الفنان تامر حسني.

ويرصد الفنان من خلال شخصية "سيد أبوحفيظة" أسبوعيًا، الكثير من الوقائع والظواهر المختلفة فى المجتمع المصرى ويحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر وجذاب.

من جهة أخرى؛ يواصل الفنان أكرم حسني تصوير أحداث دوره في الفيلم السينمائي الجديد "العميل صفر"، وكثف المخرج محمد سامي ساعات تصوير الفيلم، للانتهاء من العمل خلال أسبوعين من الآن ليدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا.

ويجسد أكرم حسني بطل الفيلم، خلال الأحداث، شخصية عميل يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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