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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: إيران على بُعد أشهر من إنتاج سلاح نووي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:59 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، من أن إيران قد تفصلها أشهر عن صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به.

وقال، في حوار مع محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: إن "إيران على بعد أشهر من أن تصبح لها القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لسلاح نووي"، محذرا أن الفترة قد تنخفض إلى "أسابيع في حالة واصلت إيران رفع القيود الواردة في الاتفاق النووي".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة راغبة في العودة للامتثال بالاتفاق النووي إذا ما فعلت إيران ذلك، ثم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها على اتفاق أطول وأقوى يشمل القضايا الأخرى".

من جهة أخرى، قال بلينكن إن "الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وربما اتخاذ إجراءات ضد روسيا أيضا في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في العام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي، فيما عملت طهران تباعا على خفض التزاماتها بموجب الاتفاق.

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