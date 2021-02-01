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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة التضامن: زيادة عدد مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية لـ26

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:13 م
نيفين القباج
نيفين القباج
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنجازات الوزارة فيما يتعلق ببرنامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلى 26 مركز تعافي بزيادة قدرها 38% وجارى الإعداد لافتتاح 3 مراكز في محافظات بني سويف وسوهاج وقنا، كما تم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج، وبلغ أعداد المستفيدين 396 ألف مريض من عام 2018 وحتى 2020.

وفيما يتعلق ببرنامج الوقاية من الإدمان، قالت الوزيرة، في بيانها أمام مجلس النواب، إنه تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في 17 ألف مدرسة و1000 مركز شباب و14 جامعة حكومية، وتنفيذ 270 معسكر شبابي، هذا بالإضافة إلى التوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع في 4 جامعات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إنشاء أول مرصد إعلامي متخصص لمتابعة الدراما المصرية التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعي الدراما.

وأشارت إلى أن الحملات الإعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%، وشاهد الحملات بشكل تراكمي 80 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم اختيار الحملة من جانب الأمم المتحدة كأحد الحملات النموذجية في مجال الوقاية من المخدرات وتم ترجمتها لـ 5 لغات.

وفيما يتعلق بالتعليم والوقاية من التعاطي، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إدماج مكون وقائي فى 5 مناهج تعليمية في المرحلة ما قبل الجامعية، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و310 معسكر شباب.

وأضافت أن عدد المترددين على منصة مودة بلغ 2،606،303 مستفيد، وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 157،000 شاب وشابة.

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