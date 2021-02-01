الادعاء الروسي يطالب بتوقيع عقوبة السجن على نافالني

طالب ممثلو الادعاء في روسيا بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني بعد يوم من احتجاز الشرطة عددا غير مسبوق من المشاركين في مظاهرات احتجاج على الرئيس فلاديمير بوتين في ثاني نهاية أسبوع على التوالي.وقال مكتب الادعاء العام، اليوم الإثنين، إنه اتفق مع جهاز السجون الاتحادية على أن نافالني انتهك مرارا شروط الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، مع وقف التنفيذ الصادر بحقه للفساد المالي، ويجب أن يصدر بحقه حكم بالسجن مع النفاذ ردا على ذلك، حسب ما جاء في بيان عبر موقع إلكتروني.وتثير الدعوة لسجن نافالني في جلسة استماع تقام غدا في موسكو احتمالية المواجهة بين الكرملين ومعارضي بوتين، بعدما احتجزت الشرطة 5414 شخصا خلال مظاهرات أمس الأحد، التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد، حسب موقع "أو في دي إنفو".ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا إلى الإفراج عن نافالني، الذي يخطط أنصاره لمزيد من المظاهرات خارج المحكمة، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.ويقبع زعيم المعارضة في الحجز منذ منتصف يناير الماضي، بعدما تحدى التهديدات بالاعتقال عند العودة لروسيا قادما من ألمانيا، حيث كان يعالج من اعتداء بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وألقى نافالني والدول الغربية باللائمة بشأن هذا الاعتداء على جهاز الأمن الروسي وهو ما ينفيه الكرملين.