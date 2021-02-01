إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري في ميانمار

أعربت وزارة الخارجية الإيطالية عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري في ميانمار، كما أدانت حملة الاعتقلات في البلاد.وأوضحت الوزارة - في مذكرة أصدرتها اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية -: "أن إيطاليا تدين بشدة موجة الاعتقالات في ميانمار وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الزعيمة أونج سان سو كي وجميع القادة السياسيين المعتقلين".وأضافت: "لقد ظهرت إرادة الشعب بوضوح في الانتخابات الأخيرة ويجب احترامها.. نحن قلقون بشأن هذا الانقطاع المفاجئ عن عملية التحول الديمقراطي ونطالب بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".كان جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد، في وقت سابق اليوم، وأعلن المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة اعتقال سو كي والرئيسة وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة نوفمبر ماضي، والتي اعترض الجيش على نتائجها وقال: "إنها مزورة".