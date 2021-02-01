رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: الحوار أساسي في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:09 م
الكاظمي
الكاظمي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة أن يكون الحوار أساسًا في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة.

وأشار الكاظمي- خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف- إلى سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق، مؤكدا ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

ولفت إلى ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية، مؤكدا إيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما وأن التطورات الحالية الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها.

وشدد على أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان (العُلا) الصادر عن قمة دول المجلس الأخيرة، وأكد أن دول المجلس تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب.

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لبحث التعاون المشترك

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

الصور

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

الأكثر قراءة

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
البرلمان وحقوق الإنسان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الجزيرة "الإرهابية"
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
المزيد

الثقافة

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية