العراق: الحوار أساسي في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة أن يكون الحوار أساسًا في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة.وأشار الكاظمي- خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف- إلى سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق، مؤكدا ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.ولفت إلى ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية، مؤكدا إيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما وأن التطورات الحالية الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها.وشدد على أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام.من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان (العُلا) الصادر عن قمة دول المجلس الأخيرة، وأكد أن دول المجلس تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب.