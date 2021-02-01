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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:09 م
الدكتور السيد محمد
الدكتور السيد محمد دعدور
حسام فهمي
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التقى اليوم الاثنين، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، الشيخ محمد محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، لمناقشة بروتوكول التعاون المقرر إبرامه بين الجامعة ووزارة الأوقاف ممثلة في مديرية الأوقاف بدمياط.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى عقد دورات تدريبية بناءً على رغبة وزارة الأوقاف في عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات بالتعاون مع جامعة دمياط في العديد من المجالات.

ويشمل البروتوكول، اللغة العربية وآدابها، ودورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ودورة مهارات إعلامية، ويتم التدريب بمقر الكليات التي يتم الاتفاق عليها بين كل من جامعة دمياط ومديرية الأوقاف بدمياط، وتتكفل الجامعة بترشيح أعضاء هيئة التدريس المتميزين في المجالات السابق ذكرها، وتتحمل وزارة الأوقاف صرف بدل المحاضرات والمحاضرين.

كما أحال رئيس الجامعة ملحق مكمل للبروتوكول لمجلس الجامعة لإبداء الرأي خاص بفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه بجامعة دمياط للعام الجامعي 20212022م، حيث تمنح الجامعة بموجبه نسبة تخفيض على المصروفات الدراسية بنسبة 50% لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها وزارة الأوقاف لأئمتها، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% لمن ترشحهم للجامعة بموجب خطاب رسمي من ديوان عام الوزارة، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية ما دام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر؛ تحمل نفقات دراسته في الأعوام التالية.

كما أهدى الشيخ محمد سلامة موسوعة "رؤية"، الى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وتضم موسوعة "رؤية" للفكر المستنير عدد من الإصدارات التي تشمل العديد من القضايا المعاصرة والمفاهيم الفقهية التي تشغل المجتمع في الوقت الحالي.

وفي نهاية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بكافة منسوبي وزارة الأوقاف، مؤكدًا تسخير كافة إمكانيات الجامعة في سبيل إنجاح بروتوكول التعاون، مشيرا إلى أن الجامعة تشرفت بإبرام هذا البروتوكول لتقديم الدعم الأكاديمي بكافة صوره وأشكاله لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف.
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف
بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

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