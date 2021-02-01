برلماني يطالب بإنشاء محطة رفع لمنطقة الكوم الأسود بالفيوم

تقدم النائب محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة طامية وسنورس بالفيوم بطلب للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن إنشاء محطة رفع لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكوم الأسود بسنورس بالفيوم.وقال النائب محسن أبوسمنة، إن أهالي المنطقة يعانون منذ سنوات من الإهمال وعدم توصيل الصرف الصحي، ولا يوجد بالمنطقة أى محطات، مما أدى إلى تفشي الأمراض وغرق المنازل بمياه الصرف الصحي، مما يهدد بكارثة بيئية.وأضاف أن الأهالى ذهبوا للمسئولين أكثر من مرة ولا يوجد استجابة، نتيجة لعدم توفير التمويل والاعتماد المالي المطلوب من أجل إنشاء والانتهاء منها، وسيتم البدء في التنفيذ بعد طرحها في مناقصات عامة على الشركات التي تعمل في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.