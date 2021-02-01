محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين بحر الجرجبة بإطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تبطين بحر الجرجبة بمركز إطسا، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال والمراحل الزمنية للتنفيذ، وذلك بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، وعدد من مسئولي إدارتي الري والزراعة بإطسا، وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمي المياه.وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إن المحافظ استمع لشرح من وكيل وزارة الري حول ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، وخطة العمل خلال الفترة القادمة، كما ناقش المنتفعين حول ضرورة الاستفادة من تطبيق نظم الري الحديث، حيث أكد المحافظ أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.وأشار المحافظ خلال حديثه مع المزارعين إلى أهمية تطبيق نظم الري الحديث، لدورها في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلًا عن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالفلاح والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها للمزارعين لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث.وأكد "الأنصاري" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتحرك كفريق عمل واحد، لإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات، موجهًا وكيل وزارة الري بتكليف أحد مهندسي الصرف، للتنسيق مع أحد المهندسين بمديرية الزراعة وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمي المياه، لإنشاء مصارف تخدم الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق بحر الجرجبة بطريقة هندسية سليمة، استجابة لمطالب المزارعين، بهدف التخلص من مياه الصرف الزراعي.عقب ذلك تفقد محافظ الفيوم أحد الحقول الزراعية على مساحة 10 أفدنة يتم ريه بالتنقيط بنطاق عزبة على عيسى التابعة لقرية الغرق، وناقش المحافظ، مالك الأرض، حول إيجابيات تطبيق تجربة الري الحديث وسبل التغلب على المعوقات.من جهته، قال وكيل وزارة الموارد المائية والري أن أعمال تبطين بحر الجرجبة بطول 13 كم، تم طرحها عن طريق وزارة الموارد المائية والري لتخدم 7571 فدانًا بنطاق قريتي الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا، موضحًا أن الأعمال مقسمة على قطاعين، القطاع الأول من الفم بداية من عزبة عبدالغني حتى عزبة الخمسين التابعتين لقرية الغرق بطول 6،95 كم وتخدم 3981 فدانًا، والقطاع الثاني يبدأ من الكيلو 6،95 بداية من عزبة الخمسين حتى قرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، بطول 6 كم ويخدم 3590 فدانًا.وأضاف، أنه يتم بالتوازي مع أعمال تبطين بحر الجرجبة أعمال تبطين جنابية المائتين بطول 1.5 كم، والجنابية الأولى لبحر الجرجبة بطول كيلو و580 متر، لافتًا إلى أن جميع الأعمال ستنتهي خلال 3 أشهر.