ارتفاع إصابات كورونا في مالى لـ8091

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الإثنين، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إجراء 1273 فحصًا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 8091 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 330 وفاة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 8 حالات تعافٍ، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 5945 متعافٍ.