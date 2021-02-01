رئيس لجنة المساعدات بالكويت: نخدم المصريين على مدار 30 عامًا

أكد هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت، أن اللجنة تعمل على مدار 30 عامًا في خدمة المصريين بالكويت والعمل على حل مشكلاتهم، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالكويت، ومساعدة الأسر المصرية التي تأثرت خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وكذلك الشباب الذين تأثرت أعمالهم بالجائحة.جاء ذلك خلال لقاءه مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث دور اللجنة في مساعدة المصريين بالخارج على مدار سنوات، وما بذلته من جهود مضنية خلال جائحة كورونا لمساعدة المصريين بالخارج ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض".وتابع عبد العزيز أن اللجنة حرصت على مدار سنوات عملها على حل مشكلات الغارمين ومخالفي الإقامة ومساعدتهم في تذاكر العودة، والمرضى بالمستشفيات الذين يحتاجون المساعدة، إضافة إلى المساعدة في نقل الجثامين، إضافة إلى توفير المواد الغذائية بالتنسيق مع كبرى المحالّ التِجارية بالكويت، وذلك برعاية الدكتور رفعت حليم الذي يبذل قُصارى جهده في دعم جهود اللجنة.في ختام اللقاء، أعربت الوزيرة عن خالص شكرها لكل الجهود المخلصة للمصريين بالخارج خلال الجائحة، وتعاملهم بروح وطنية في مساعدة بعضهم البعض.