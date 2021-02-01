حكايات المصريين عن قضاء إجازاتهم في المحميات الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ أيام على أنه بدعم وتوجيه القيادة السياسية للعمل البيئي وبالتعاون المشترك بين العديد من الوزارات قامت الوزارة بدعم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية باعتبارها من أهم ملامح العمل البيئي في الفترة السابقة.وقالت الوزيرة، إن السياحة البيئية تعد أحد أهم فرص الاستثمار بمصر، والحكومة تعمل معًا من أجل خلق روح من التعاون ينتج عنه العديد من الخطط المتميزة التي تفيد جميع القطاعات وخاصة البيئة والسياحة البيئية باعتبارها الرابط المشترك للقطاعات المتعددة وفق رؤية مصر 2030.ومن هذا المنطلق تحدثنا مع عدد من زائري المحميات الطبيعية، شرحوا لنا جمال المحميات في مصر، وأن الذهاب إليها متعة وليس بالصعوبة التي قد يتخيلها البعض.ولاء ناصر، 25 عامًا، عبرت عن سعادتها لوجود تلك الطبيعة الخلابة في مصر، والتي لا يعلم عنها الكثيرون، مشيرة إلى أن مصر تمتلك محميات طبيعية من أجمل المحميات في العالم، راوية عن زيارتها لمحميات أسوان وسالوجا وغزال، وبشكل خاص سالوجا وغزال التي هي عبارة عن مجموعة جزر في النيل، ما يعطيها الطابع الجمالي، ومن خلال اختلاطها بأهل أسوان علمت منهم أن جزيرة سالوجا تعني الشلال باللغة النوبية، واسم جزيرة غزال يشير إلى أحد النباتات القديمة التي كانت تنمو على هذه الجزر وليس الحيوان المعروف.شادي شرف، شاب آخر في منتصف العشرينات من عمره، يروي لنا زيارته إلى محمية جبل علبة، التي قرر زيارتها بعد التقييمات الرائعة للأشخاص الذين زاروها وكتبوا عنها على جروبات "الفيسبوك"، فيقول أنها من أجمل المحميات التي شاهد صورها وقرر زيارتها.وشرح "شرف"، أنه للذهاب إلى المحمية يمكن للفرد استقلال حافلة إلى جنوب الصعيد ثمنها لن يتعدى 190 جنيهًا من القاهره لمدينة شلاتين، مشيرًا إلى أنه يمكنك قضاء يومين في المدينة نفسها لتتعرف على ثقافات وعادات جديدة، أيضًا يمكنك مقابلة قبائل "البجا"، وهم من أقدم الشعوب الأفريقية وكانوا معاصرين لفراعنة مصر وفي حروب دائمة معهم.وتابع حديثه عن الإقامة هناك أنها تكون في فنادق 3 تجوم أسعارها ما بين 150 إلى 300 جنيه، وأشهر الفنادق؛ الحرمين وبرغوت وبساطة، لافتًا إلى أن المدينة جميلة ففيها يمكنك رؤية سوق الجمال، و"لازم تاكل سلات من عند عم عثمان في السوق وتشرب جبنة في القهوة".وبعدها يمكنك أن تشد الرحال لقرية أبو رماد كي تصل لجبل علبة، وهي بعد مدينة شلاتين بحوالي 120كم، وهناك يمكنك استخراج تصريح صعود جبل علبة من مكتب المخابرات، والتصريح ليس به أي مشكلة لكن أحيانًا قد تتضطر للمبيت هناك ثم تأخد التصريح في اليوم التالي أو قد يرفض ضابط المخابرات إعطائك التصريح لأسباب أمنية، وبعد التصريح يجب أن تكون في أبو رماد وقت الغروب لأن الطرق يتم غلقها، فتتفق مع سائق ليصعد بك إلى الجبل ومعكم دليل على جبل علبة، لأنه مستوي التسلق ومتوسط وبه أماكن صعبه التسلق فيكون الحل لدى هذا الدليل.وأشار إلى أن أشهر ما ستراه أشجار الأومبيت ويمكنك رؤية السلاحف وعنكبوت الجمل وأنواع كثيرة من الزواحف، مختتمًا بـ: "زيارة محمية جبل علبة في هذا التوقيت لن تعوض".