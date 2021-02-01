ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان لـ67 ألفا

ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين، الذين عبروا إلى شرق السودان، جراء الاضطرابات في إقليم تيجراي، إلى 66 ألفا و971 لاجئا.وبلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين عبروا، أمس، لمركز "حمداييت" في القضارف بشرق السودان، 34 لاجئا، ليبلغ العدد الكلي للاجئين في المركز 48 ألفا و27 لاجئا، فيما بلغ عدد اللاجئين الذين عبروا أمس إلى مركز "المدينة 8" 5 لاجئين، ليبلغ العدد الكلي 18 ألفا و944 لاجئا.