بدء اجتماع لجنة «صناعة النواب» لمناقشة خطة عمل دور الانعقاد الحالي

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الحالي.وقال رئيس لجنة الصناعة إن اللجنة ستناقش أمور عديدة الفترة القادمة منها مراجعة كافة القوانين المنظمة لقطاع الصناعة وتقديم المساعدة للمصانع المتعثرة بعدم التصفية بجانب النظر إلى السوق الموازي الذي يضرب المصنعين وليس له سجل ضرائب.وقال النائب مصطفى بدران، إننا بحاجة لربط احتياجات السوق بالرقابة على المدارس الفنية على غرار "مدارس كول"، موضحا أن الطلبة الذين تدربوا في هذه المصانع أصبحوا صنايعية متمكنين ولديهم خبرة جيدة بالصناعة.وقال النائب خالد القط: "كأعضاء بلجنة الصناعة علينا أن نتبنى برنامج وزارة الصناعة ونقومه إذا كان صالح للوطن ونحن كنواب علينا دورين، الأول تشريعي والثاني تطهيري من خلال تنقية قوانين الصناعة بحيث تكون التشريعات في خدمة الصناعة وتطويرها".وطالب النائب محمد سعد، بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة في جميع المجالات للاستفادة من الأبحاث والتطور في الصناعة.كما طالب النائب مجاهد نصار بعمل سوق موازي للصناعات من الخارج والتي تؤثر على الصناعة المحلية في جميع المجالات.