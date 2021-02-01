عمان وتركمانستان تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - حرص البلدين على مواصلة تطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، فضلا عن استعراض تبادل وجهات النظر والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.