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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

خطوات استخراج صحيفة الفيش الجنائي إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:22 م
الفيش الجنائي إلكترونيا
الفيش الجنائي إلكترونيا
عبدالله هشام
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يحرص كثير من المواطنين على استخراج صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مراكز السجل المدني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ضمن خدمات موقع وزارة الداخلية التي وفرتها للمواطنين في إطار حرص على وزارة الداخلية على التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية تنفيذًا لسياسة الحكومة، ما جعلنا نرصد طريقة استخراج صحيفة الفيش الجنائي عبر موقع وزارة الداخلية إلكترونيا.

استخراج الفيش الجنائي عبر موقع وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية أن طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" إلكترونيًا لاستلامه خلال يومين في المنزل عبر مندوب البريد من خلال الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.

- يتم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر موقع وزارة الداخلية أو إنشاء حساب جديد في حالة تسجيل الدخول لأول مرة.

- بعد ذلك يتم الضغط على قسم الأدلة الجنائية من الصفحة الرئيسية.

- بعد ذلك اضعط على إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة وإدخال عنوان الإقامة وعنوان الاستلام، وفي حال تطابقهما، اضغط على خيار «عنوان الاستلام هو نفسه عنوان الإقامة».

- بعد ذلك يتم مراجعة بيانات الطلب والموافقة على الشروط واختيار طريقة الدفع والضغط على تسجيل الطلب.

شروط استخراج الفيش الجنائي

-تتمثل شروط استخراج الفيش الجنائي في أن يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيًا بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي داخل جمهورية مصر العربية.

- سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

 كيفية سداد الرسوم خدمة الفيش والتشبيه 

- يتم تسليم الصحفية من قبل مندوب البريد بعد الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها.

- تكلفة الخدمة 77 جنيهًا بالإضافة إلى 12 جنيهًا خدمة توصيل ليكون المبلغ الإجمالي 89 جنيهًا، ويتم الاحتفاظ برقم الطلب لتتمكن من متابعته لاحقًا على رابط المتابعة من هنــــــــا.

- إذ يقوم المواطن بالاستعلام عن حالة الطلب عن طريق إدخال رقم الطلب أو رقم دفع فوري أو رقم تتبع البريد، والقيام بحل المسألة الحسابية ثم الضغط على استعلام.

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