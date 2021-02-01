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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء معاملة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:49 م
سجن النساء بالقناطر
سجن النساء بالقناطر
مريم جبل و عمرو المزيدي
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فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى من مزاعم بشأن تعرض النزيلة سولافه مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها.

بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن المذكورة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات، ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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