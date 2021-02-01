الكويت تسجل 586 إصابة جديدة بكورونا و545 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 586 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 165843 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية، في بيان، إنه تم تسجيل 545 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 158476 حالة، و959 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 8681 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و538 ألفًا و262، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 6408 حالات، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 54 حالة.