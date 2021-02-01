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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسجل 586 إصابة جديدة بكورونا و545 حالة شفاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:58 م
كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 586 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 165843 منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة الكويتية، في بيان، إنه تم تسجيل 545 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 158476 حالة، و959 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 8681 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و538 ألفًا و262، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 6408 حالات، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 54 حالة.

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