النواب اللبناني يبحث مع قائد «اليونيفيل» آثار الخروقات الإسرائيلية لسيادة بلاده

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع قائد قوة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، آثار التصعيد الإسرائيلي والخروق للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.وأكد بري - وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - "ضرورة استئناف اجتماعات ترسيم الحدود وتحديدها في البر والبحر".ومن ناحية أخرى، التقى بري مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة.وأكدت السفيرة الفرنسية - خلال اللقاء - "إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه لبنان"، وحثت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الأزمات التي يعاني منها، لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية.من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني، دعمه وتأييده للمبادرة الفرنسية، وضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإنقاذ والنهوض بلبنان.