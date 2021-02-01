نائب محافظ الإسكندرية تستمع إلى مطالب واحتياجات سيدات قرى برج العرب

اجتمعت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، مع السيدات بقرى بهيج وأبو صير والغربانيات، للاستماع إلى مطالبهن واحتياجاتهن، عقب إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء أعمال تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.وأكدت «عازر» لهن أن مبادرة السيد الرئيس ستحدث نقلة نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابي قوي على المواطنين البسطاء بالقرى.وأضافت أنه سيتم حصر كافة مطالب أهالى القرى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تذليلها، هذا وتفقدت العيادات المتنقلة والورش التي تم تنفيذها على هامش إطلاق أعمال التطوير.وعلى الصعيد ذاته؛ ثمنت نائب المحافظ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وأوضحت أن المبادرة تعد إحدي أهم المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تؤكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء في القرى والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كافة المرافق والبنية التحتية والاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب الاهتمام بالمشروعات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية.وأشارت إلى أننا حرصنا اليوم على التواجد وسط أهالي القرى من قرى بهيج وأبو صير والغربانيات، لإطلاق أعمال بدء التطوير ولتعريف المواطنين بأهمية المبادرة والعائد الذي سيعود عليهم من أعمال التطوير.شهد إطلاق إشارة البدء؛ العميد أ. ح محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل وأهالي برج العرب القديمة.