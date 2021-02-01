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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لـ 1،5 مليون أسرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:41 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1،5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بإجمالي 960،114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ إجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41،089،535 جنيها لـ 79،870 مستفيدًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير 2020 بقيمة 110 ملايين جنيه مصري تساهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، هذا بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مخصصين في نفس العام المالي لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء، وقد بلغ إجمالي خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

وأوضحت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعي صرف 650 مليون جنيه مصري بتكلفة إجمالية قدرها 1،8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتحمل مصروفات مدرسية وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة والمساهمة في تجهيز وحدات سكنية.

وفيما يخص صندوق تأمين الأسرة، فقد بلغت النفقة المُحصَّلة في 31122020 ما قيمته 2،34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4،46 مليار جنيه.. أي أن رصيد المتأخرات بلغ 2،12 مليار جنيه مصري، كما بلغت عدد لجان الزكاة 3،390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات هذا العام ما قيمته 380 مليون جنيه، في حين بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 346 مليون جنيه.

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