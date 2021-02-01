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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تدعو جيش ميانمار لإطلاق سراح زعيمة البلاد وقادة آخرين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:56 م
جيش ميانمار
جيش ميانمار
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دعت اليابان الجيش في ميانمار لإطلاق سراح زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، وقادة آخرين قد اعتقلوا بعد استيلائه على السلطة.

وقال وزير خارجية اليابان، موتيجي توشيميتسو، في بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين: إن الحكومة اليابانية تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان حالة الطوارئ في ميانمار، وإن عملية إرساء الديمقراطية تتعرض حاليًا للضرر.

وأكد توشيميتسو أن حكومة بلاده قد دعمت تمامًا عملية إرساء الديمقراطية في ميانمار، وتعارض التحرك ضد ذلك، كما تحث بشدة الجيش في ناي بي داو على استعادة النظام السياسي الديمقراطي في البلاد بسرعة.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيجري انتخابات جديدة بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها في جميع أنحاء البلاد، عندما سيطر على السلطة، والمقرر أن تستمر لمدة عام، وأنه سيسلم السلطة للفائز.

كما أوضح الجيش أنه بسبب تعرض الاستقرار الوطني في ميانمار للخطر، سيتم نقل جميع السلطات الحكومية إلى القائد العسكري الجنرال، مين أونج هلاينج، بموجب بند في دستور 2008 الذي صدر في ظل الحكم العسكري، وأنه تحرك لأن حكومة أونج سان سوتشي قد فشلت في معالجة المزاعم بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الأخيرة على نطاق واسع وقضايا أخرى تتعلق بنفس الأمر.

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